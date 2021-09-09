"Червоні дияволи" у своїх соціальних мережах представили два ролики за участі 36-річного нападника, який вперше після трансферу завітав на Олд Траффорд.

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"Він вдома", – підписане перше відео. На ньому Роналду виходить із підтрибунного приміщення і велично розводить руки перед трибунами легендарного стадіону. На іншому ролику Кріштіану заявляє: "Я вдома".

Нагадаємо, Роналду вже виступав за "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Повторний дебют португальської суперзірки може відбутись вже 11 вересня – МЮ вдома протистоятиме Ньюкаслу.

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