"Я ніколи не думав, що зможу повернутися, але я пишаюся тим, що це сталося. Я схвильований, дуже хочу почати виступати якнайкраще. Я дуже щасливий, як і моя сім'я.

"Я вдома": Роналду ступив на Олд Траффорд вперше після трансферу

Звичайно, я буду нервувати в суботу, але зараз я більш досвідчений, більш дорослий, ніж у 2003 році. Я буду готовий. І я буду тиснути на Уле Гуннара Сульшера, щоб він поставив мене у стартовий склад. Я готовий грати!" – заявив Роналду в інтерв'ю прес-службі Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Роналду вже виступав за "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Найближчий матч МЮ проведе на Олд Траффорд 11 вересня проти Ньюкасла. Очікується, що саме у цьому поєдинку португалець зможе дебютувати.

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