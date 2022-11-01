За словами Пепа Гвардіоли, Ерлінг Холанд почувається набагато краще і може вийти на поле уже у суботу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував фізичний стан найкращого бомбардира команди Ерлінга Холанда. За словами тренера, норвезький бомбардир зможе взяти участь у домашньому матчі 15-го туру чемпіонату Англії з Фулхемом.

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Ця зустріч відбудеться 5 листопада.

"Ерлінг не буде доступний завтра у матчі з Севільєю. Він почувається краще в порівнянні з суботою та неділею, але ще не готовий на 100%. Ми не хочемо ризикувати, у цьому немає сенсу. Сподіваюся, він повернеться до гри з Фулхемом", – цитує ВВС Гвардіолу.

Нагадаємо, що Холанд забив цього сезону 22 м'ячі у перших 15 матчах за Сіті.

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