Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував черговий звіт, який цього разу стосується вартості футболістів у стартових складах.

До уваги бралися поєдинки сезону 2022/23, які були зіграні до 26 жовтня. У топ-10 найдорожчих стартових складів спостерігається домінування АПЛ – одразу 5 клубів опинилися в першій десятці рейтингу, інформує сайт CIES.

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Найдорожчим стартовим складом володіє Манчестер Сіті (середня вартість – 605 мільйонів євро), який посідає 2 місце в АПЛ, поступаючись лише Арсеналу. Другим у рейтингу іде ПСЖ (510 млн), топ-3 замкнув Манчестер Юнайтед (480 мільйонів).

Топ-10 найдорожчих стартових складів (середня вартість)

1. Манчестер Сіті – 605 млн євро;

2. ПСЖ – 510 млн євро;

3. Манчестер Юнайтед – 480 млн євро;

4. Ліверпуль – 409 млн євро;

5. Челсі – 393 млн євро;

6. Арсенал – 382 млн євро;

7. Реал Мадрид – 370 млн євро;

8. Барселона – 334 млн євро;

9. Ювентус – 300 млн євро;

10. Баварія – 294 млн євро.