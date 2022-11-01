Манчестер Сіті має найдорожчий склад у світі – домінування АПЛ у топ-10, Реал і Барселона значно відстають
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував черговий звіт, який цього разу стосується вартості футболістів у стартових складах.
До уваги бралися поєдинки сезону 2022/23, які були зіграні до 26 жовтня. У топ-10 найдорожчих стартових складів спостерігається домінування АПЛ – одразу 5 клубів опинилися в першій десятці рейтингу, інформує сайт CIES.
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Найдорожчим стартовим складом володіє Манчестер Сіті (середня вартість – 605 мільйонів євро), який посідає 2 місце в АПЛ, поступаючись лише Арсеналу. Другим у рейтингу іде ПСЖ (510 млн), топ-3 замкнув Манчестер Юнайтед (480 мільйонів).
Топ-10 найдорожчих стартових складів (середня вартість)
1. Манчестер Сіті – 605 млн євро;
2. ПСЖ – 510 млн євро;
3. Манчестер Юнайтед – 480 млн євро;
4. Ліверпуль – 409 млн євро;
5. Челсі – 393 млн євро;
6. Арсенал – 382 млн євро;
7. Реал Мадрид – 370 млн євро;
8. Барселона – 334 млн євро;
9. Ювентус – 300 млн євро;
10. Баварія – 294 млн євро.