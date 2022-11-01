По словам Пепа Гвардиолы, Эрлинг Холанд чувствует себя намного лучше и может сыграть выйти на поле уже в ближайшую субботу.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние лучшего бомбардира команды Эрлинга Холанда. По словам тренера, норвежский бомбардир сможет принять участие в домашнем матче 15 тура чемпионата Англии с Фулхэмом.

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Эта встреча состоится 5 ноября.

"Эрлинг не будет доступен завтра в матче с Севильей. Он чувствует себя лучше по сравнению с субботой и воскресеньем, но еще не готов на 100%. Мы не хотим рисковать, в этом нет смысла. Надеюсь, он вернется к игре с Фулхэмом", – цитирует ВВС Гвардиолу.

Напомним, что Холанд забил в этом сезоне 22 гола в первых 15 матчах за Сити.

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