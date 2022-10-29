Манчестер Сіті після поразки Ліверпулю відстав від Арсенала на вершині таблиці, але все одно вважається фаворитом на чемпіонство. Нове випробування – гра без Холанда. Норвежець на тижні отримав пошкодження та вперше пропустив матч АПЛ. Його відсутність відчувалася. "Містянам" бракувало мускулів і гостроти в чужому штрафному майданчику. Альварес губився, коли потрібно було відгукуватися на подачі.

Холанд пропускає перший матч АПЛ в сезоні – сталася проблема, яка лякала Манчестер Сіті

Картина гри більше нагадувала гандбольний матч, ніж футбольний. Лестер всім складом сидів біля власних воріт, а Манчестер Сіті ганяв м'яч по периметру штрафного, періодично стріляв здалеку та рідко проривався всередину. Володіння гостей доходило до космічних 90%, господарі вкрай рідко перетинали центр поля з м'ячем. Однак реальних моментів біля воріт Ворда було мало.

Кевін де Брюйне по перерві реабілітувався за ненайкращу гру в першому таймі, коли приймав неоптимальні рішення (але все одно виводив партнерів на удари). Бельгієць вирішив долю зустрічі шикарним ударом зі штрафного – точнісінько в "дев'ятку". Без шансів для голкіпера. Гол, який приніс Сіті сьогодні три очки, але не вирішує проблему стерильного володіння без Холанда.

Kevin De Bruyne has scored more Premier League goals from outside of the box than any other player since the start of the 2017/18 season.



Here the are. pic.twitter.com/GjK6oEWeYJ — Squawka News (@SquawkaNews) October 29, 2022

Лестер відразу відповів шансом Тілеманса – інший бельгієць після кутового гарно впіймав м'яч на ногу та пальнув під поперечину. Едерсон врятував. У другому таймі господарі суттєво додали. Брендан Роджерс виконав низку замін на підсилення атаки. Іхеаначо мав дві нагоди, але раз пробив неточно, а потім надійно зіграв воротар. Ще був удар головою Даки, з яким також впорався Едерсон.

На останніх секундах "містяни" ледь самі собі не забили. Стоунз влучив у Діаша, а від того м'яч пролетів біля стійки. Манчестер Сіті мінімально переміг, набрав 29 очок і піднявся на перше місце. В Арсенала на один бал манше, але гра в запасі.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах – герой, Клопп круто підготувався та стримав Холанда