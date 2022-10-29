Де Брюйне вишуканим ударом зі штрафного приніс Манчестер Сіті перемогу над Лестером – без Холанда важко
Лестер вдома мінімально програв Манчестер Сіті (0:1) у 14 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Манчестер Сіті після поразки Ліверпулю відстав від Арсенала на вершині таблиці, але все одно вважається фаворитом на чемпіонство. Нове випробування – гра без Холанда. Норвежець на тижні отримав пошкодження та вперше пропустив матч АПЛ. Його відсутність відчувалася. "Містянам" бракувало мускулів і гостроти в чужому штрафному майданчику. Альварес губився, коли потрібно було відгукуватися на подачі.
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Картина гри більше нагадувала гандбольний матч, ніж футбольний. Лестер всім складом сидів біля власних воріт, а Манчестер Сіті ганяв м'яч по периметру штрафного, періодично стріляв здалеку та рідко проривався всередину. Володіння гостей доходило до космічних 90%, господарі вкрай рідко перетинали центр поля з м'ячем. Однак реальних моментів біля воріт Ворда було мало.
Кевін де Брюйне по перерві реабілітувався за ненайкращу гру в першому таймі, коли приймав неоптимальні рішення (але все одно виводив партнерів на удари). Бельгієць вирішив долю зустрічі шикарним ударом зі штрафного – точнісінько в "дев'ятку". Без шансів для голкіпера. Гол, який приніс Сіті сьогодні три очки, але не вирішує проблему стерильного володіння без Холанда.
Лестер відразу відповів шансом Тілеманса – інший бельгієць після кутового гарно впіймав м'яч на ногу та пальнув під поперечину. Едерсон врятував. У другому таймі господарі суттєво додали. Брендан Роджерс виконав низку замін на підсилення атаки. Іхеаначо мав дві нагоди, але раз пробив неточно, а потім надійно зіграв воротар. Ще був удар головою Даки, з яким також впорався Едерсон.
На останніх секундах "містяни" ледь самі собі не забили. Стоунз влучив у Діаша, а від того м'яч пролетів біля стійки. Манчестер Сіті мінімально переміг, набрав 29 очок і піднявся на перше місце. В Арсенала на один бал манше, але гра в запасі.
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