"Сьогодні у нас були певні проблеми з першим пасом, рухом при початку атак. Але в перші 15 хвилин другого тайму ми продемонстрували наш кращий футбол. На жаль, ми не змогли забити третій або четвертий гол. В останні 15 хвилин ми просто перепасовували м'яч без наміру атакувати. Ми хотіли уникнути можливості пропустити контратаку.

Бернлі – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно робити свою роботу, а не дивитися на результати Манчестер Юнайтед. Думати про інші клуби – велика помилка. Коли на початку сезону ми йшли на 12-му місці ми не думали про перемогу в АПЛ. Тоді наші думки були про попадання в Лігу Європи. Тому справа не в серіях матчів, не в статистиці. Треба думати лише про наступний матч", – цитує Гвардіолу BBC.

Ман Сіті продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи МЮ на три очки.

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