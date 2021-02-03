Олександр Зінченко зіграв у шести поспіль матчах АПЛ, а сьогодні Пеп Гвардіола залишив його в запасі з перших хвилин. На позиції українця вийшов Ляпорт, однак Манчестер Сіті під час позиційних атак звично перебудовувався на гру з трьома центрбеками – Канселу підіймався у півзахист.

Як зазначив експерт The Athletic по "містянах" Сем Лі, такі експерименти можуть бути підготовкою до Ліверпуля. Зінченко свого часу мав проблеми у протистоянні з Салахом, а в останніх поєдинках взагалі не грав проти мерсисайдців. Тому тренерський штаб випробував варіант з Ляпортом (Менді втратив довіру, а Канселу потрібен справа).

"Зінченко зробив неймовірний крок вперед": Гвардіола розсипався у компліментах українцю

Очікувався легкий матч для Манчестер Сіті, адже Бернлі – зручний суперник. Чотири попередні зустрічі завершилися розгромами. До того ж команда Гвардіоли набрала прекрасну форму, здобувши 12 поспіль перемог у всіх турнірах.

Швидкий гол "містян" не став сюрпризом. Вже на третій хвилині Стерлінг і Сілва прорвали оборону Бернлі. Голкіпер впорався з ударом Бернарду, але першим на добивання встиг Жезус. Гості отримали зручний сценарій і повели гру: тотальний контроль м'яча, затяжні атаки, спроби розхитати оборону.

Енергозбережний режим майже не приносив Манчестер Сіті моментів. Однак ще до перерви "блакитні" подвоїли перевагу – Марез справа підключив Гюндогана, той прострілив вздовж воріт, а Стерлінг загнав м'яч у сітку. На старті другого тайму Рахім міг оформити дубль, але змарнував вихід сам на сам після шикарного пасу Гюндогана (Канселу та Ляпорт також кидали його у прорив – там швидшим був воротар).

Бернлі, своєю чергою, не створював нічого. Володіння зберігалося в межах 25% на 75%. Видра вийшов на побачення з Едерсоном і пробив повз стійку, там ще й офсайд був. Згодом у Видри виник ще один хороший шанс, проте форвард бахнув над поперечиною. Лише наприкінці зустрічі господарі змусили оборону Сіті попрацювати.

На 60-й хвилині Гвардіола подумав, що доля матчу вирішена, та продовжив експериментувати. Пеп зняв Канселу та випустив Зінченка у півзахист. Манчестер Сіті перейшов на схему з трьома центрбеками, але це була лише тимчасова формальність, адже Олександр при атаках суперника все одно прикривав лівий фланг. Прикривав не дуже щільно, однак, на щастя, обійшлося без провалів.

Зінченко брав активну участь у білд-апі, виконував велику кількість підготовчих передач у дотик. У центрі поля не було в ньому потреби – українець часто стикався з партнерами, відбирав у них простір. Водночас на лівому фланзі залишалася величезна вільна зона. Хвилин через 10 Олександр почав заповнювати її, звалюючись на фланг.

Чи сам він так вирішив, чи отримав вказівку від тренера – це однозначно пішло на користь. Хоча під завісу зустрічі контроль м'яча у Манчестер Сіті розлагодився. Моментів гості вже не створювали, а Пеп засмучено хитав головою. Втім, навряд чи це можна напряму пов'язати з появою Зінченка. Низькі оцінки від статистичних порталів (SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.1) пояснюються тим, що Олександр відіграв лише 30 хвилин, протягом яких команда вже нічого не хотіла.

Манчестер Сіті набрав 47 очок і закріпився на вершині АПЛ. У неділю зустріч з Ліверпулем на виїзді. Бернлі – 16-й, 22 пункти. Коротко про сьогоднішній матч: Гюндоган – монстр (черговий фантастичний перфоманс Ілкая), Ляпорт зліва сподобався, а група атаки Марез – Жезус – Стерлінг годиться для чого завгодно, тільки не для реалізації моментів.

"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника