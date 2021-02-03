"Сегодня у нас были определенные проблемы с первым пасом, движением при начале атак. Но в первые 15 минут второго тайма мы продемонстрировали наш лучший футбол. К сожалению, мы не смогли забить третий или четвертый гол. В последние 15 минут мы просто перепасовывали мяч без намерения атаковать. Мы хотели избежать возможности пропустить контратаку.

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Нам нужно делать свою работу, а не смотреть на результаты Манчестер Юнайтед. Думать о других клубах – большая ошибка. Когда в начале сезона мы шли на 12-м месте мы не думали о победе в АПЛ. Тогда наши мысли были о попадании в Лигу Европы. Поэтому дело не в сериях матчей, не в статистике. Надо думать только о следующем матче", – цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити продолжает лидировать в АПЛ, опережая МЮ на три очка.

Бернли – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча