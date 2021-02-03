Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині, голкіпер Бернлі впорався з першим ударом, але добивання Жезуса було з розряду "без шансів".

"Зінченко зробив неймовірний крок вперед": Гвардіола розсипався у компліментах українцю

Тотальна перевага підопічних Гвардіоли ще до перерви конвертувалась у другий гол. На простріл з правого флангу відгукнувся Стерлінг та перевів м'яч у ворота господарів. Олександ Зінченко з'явився на полі лише у другому таймі, замінивши Канселу.

Перемога закріпила Ман Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ, Бернлі залишився 16-м.

Манчестер Сіті спокійно здолав Бернлі перед виїздом на Анфілд – Зінченко в епіцентрі експериментів