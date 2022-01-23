"Ми грали справді чудово. На жаль, у першому таймі пропустили гол, але я вважаю, що це був один із найкращих наших матчів у нинішньому сезоні, причому з відривом. Суперник діяв гранично організовано, і це був один із наших найкращих матчів проти нього. Так, результат не найкращий, але сама гра була чудова.

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Ман Сіті виступив краще, ніж проти Арсенала, коли переміг, а сьогодні досяг лише нічиєї. Іноді ти заслуговуєш на перемогу, але не перемагаєш. Чому ми після цього маємо раптом зневіритися у тому, що робимо? Ми грали добре. Втрати очок неминучі, але те, як ми граємо, тішить.

У команди попереду два тижні на підготовку до наступної гри. Люди почнуть говорити, що боротьба за чемпіонство не завершена, і це нам на користь. Попереду багато складних матчів, але ми намагатимемося грати добре завжди", – цитує Гвардіолу BBC.

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