"Мы играли действительно здорово. К сожалению, в первом тайме пропустили гол, но я считаю, что это был один из лучших матчей Ман Сити в нынешнем сезоне, причем с отрывом. Соперник действовал предельно организованно, и это был один из наших лучших матчей против него. Да, результат не лучший, но сама игра была великолепна.

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Мы выступили лучше, чем против Арсенала, когда победили, а сегодня добились лишь ничьей. Иногда ты заслуживаешь победы, но не побеждаешь. Почему мы после этого должны вдруг отчаяться в том, что делаем? Команда играла хорошо. Потери очков неизбежны, но то, как мы играем, радует.

У нас впереди две недели на подготовку к следующей игре. Люди начнут говорить, что борьба за чемпионством не завершена и это нам на пользу. Впереди много сложных матчей, но мы будем стараться играть хорошо всегда", – цитирует Гвардиолу BBC.

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