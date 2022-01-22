Саутгемптон зіграв унічию з Манчестер Сіті в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Містяни" не змогли продовжити свою переможну серію, яка перервалася на 12-ти матчах поспіль. Саутгемптон забив швидкий гол і далі просто обороняв сприятливий результат. Манчестер Сіті спромігся лише зрівняти рахунок.

Манчестер Сіті без Зінченка не зміг переграти Саутгемптон – "містяни" обірвали 12-матчеву переможну серію в АПЛ

Зрештою, навіть нічиєї вистачило головному тренеру гостей, аби встановити феноменальне досягнення. Хосеп Гвардіола став тренером, який найшвидше набрав 500 очок в АПЛ. Для цього іспанцю вистачило 213 матчів. На другому місці Жозе Моурінью (231 матч), третій – Юрген Клопп (236).