Манчестер Сіті підходив до виїзної зустрічі проти Саутгемптона в статусі беззаперечного лідера АПЛ, маючи за плечима 11 очок відриву й 12 поспіль перемог у чемпіонаті. Зінченко не потрапив навіть у заявку – українець не встиг відновитись після COVID-19. Його позицію на лівому фланзі оборони прогнозовано зайняв Канселу.

Гвардіола зізнався, за якої умови покине Манчестер Сіті

Здавалося, що "містяни" легко винесуть команду з 13-ї позиції у турнірної таблиці, однак початок матчу виявився просто катастрофічним. Господарі дуже активно стартували, створивши дебютний момент на 6-й хвилині (Салісу головою пробив повз площину після подачі зі стандарту), а на 7-й відкривши рахунок. Голом відзначився Вокер-Пітерс: фулбек протягнув м'яч правим флангом, запустив передачу на хід Редмонду, отримав від нього зворотній пас на край штрафного й другим дотиком красиво вистрілив під дальню стійку – 1:0! До речі, це був його перший забитий м'яч в АПЛ.

Здавалося, що тепер "святі" закриються, а гості притиснуть нахабного опонента. Втім, Сіті в наступні 25 хвилин продовжував володіти м'ячем без реального загострення, в той час як Саутгемптон продовжував створювати небезпечні епізоди. Зокрема, на 23-й хвилині Броя отримав закидання від Ромеу й реалізував вихід віч-на-віч з Едерсоном, забивши другий гол у ворота "містян", однак його не зарахували через офсайд. На 30-й Броя вдруге вийшов на рандеву з голкіпером і навіть впав після контакту з ним, але пенальті арбітр не поставив – Армандо знову заліз у положення поза грою.

Підопічні Пепа Гвардіоли почали прокидатись ближче до кінця першого тайму. Можливо, Сіті навіть зрівняв би рахунок до перерви, однак господарів рятував Стерлінг. Рахім змарнував дві фантастичні нагоди відзначитись: на 34-й хвилині він увірвався на правий край карного майданчика, хитнув Адамса й закрутив м'яч над дальньою дев'яткою, а на 38-й він замкнув простріл Канселу – нападник пробив з 6-ти метрів, але влучив у голкіпера!

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Футбол "містян" відверто шокував своєю низькою якістю, але на початку другого тайму вболівальники побачили звичну версію "синіх". Гості увімкнули інтенсивний пресинг, підвищили темп гри й почали створювати моменти. Вже на 48-й хвилині команда Пепа могла відновити статус-кво шикарним ударом Родрі з кута штрафного – Форстер парирував.

Втім, "святі" не здавалися. На удар Родрі вони відповіли двома гольовими епізодами: на 54-й хвилині Броя виривався сам на сам з Едерсоном і пробив з близької відстані, однак в останню мить Ляпорт наздогнав Армандо й накрив його постріл – м'яч вилетів на кутовий, а подачу з нього Діаш зрізав у напрямку власних воріт. Броя підправив цей удар у стійку, а добивання від Беднарека виявилось занадто високим.

Це був останній момент Саутгемптона у матчі. Після цього "містяни" остаточно захопили ініціативу, притиснувши суперника по-дорослому. Вже через три хвилини після моменту Брої зрівняти рахунок міг Фоден, який стріляв з краю карного майданчика (Форстер парирував), а на 59-й Родрі бахнув з меж півкола – над поперечкою! Зрештою, на 65-й "сині" добилися свого завдяки навісу з кутового, який замкнув Ляпорт. 1:1!

Манчестер Сіті не зупинився. На 70-й хвилині шедевральний гол з дистанції міг забити Де Брюйне, однак його обвідний постріл влучив у праву стійку. На 73-й каркас воріт знову врятував Форстера – це свіжий Жезус влучив у нього, замикаючи подачу від Канселу. На 77-й господарів виручив VAR, який вирішив, що дотик Салісу до ноги Де Брюйне на лінії штрафного не тягнув на пенальті. Ще через 2 хвилини Саутгемптон міг залишитись у меншості за досить грубий фол Стюарта Армстронга – втім, VAR виручив "святих" і тут. Обійшлися жовтою.

В ендшпілі зустрічі Саутгемптону вдалося дещо вирівняти хід зустрічі, хоча на 88-й хвилині господарі все одно могли пропустити – це Де Брюйне пробив метрів з 20-ти у правий нижній кут. М'яч пройшов у сантиметрах від стійки. На жаль для фанатів "містян", після цього епізоду гості не створювали моментів. Наступний шанс врятувати перемогу також належав Кевіну, однак його удар з гострого кута парирував Форстер. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Саутгемптон перервав 12-матчеву переможну серію Манчестер Сіті в АПЛ. "Містяни" продовжують лідирувати, але за втраченими очками Ліверпуль відстає тільки на 6 пунктів. "Святі" перебувають на 12-й позиції.

Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Вест Хемом і піднявся у зону Ліги чемпіонів