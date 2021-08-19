"Чому довго тягнувся трансфер? Так вийшло, адже Десна хотіла дещо затримати мене у команді. Перемовини тривали, думаю, вони хотіли, щоб я ще кілька турів за них провів. Нібито про все домовились, але все ніяк не могли поставити останню крапку.

Гуцуляк офіційно став гравцем СК Дніпро-1

Вже всі документи підписані. Я радий, що можу одягнути футболку СК Дніпро-1. Ігор Йовічевіч відіграв у цьому велику роль. Він є першим моїм тренером у великому футболі, взяв мене з команди U-19, я при ньому дебютував і зробив великий крок у кар’єрі. Це був великий плюс для того, щоб я перейшов сюди.

Немає ніяких проблем. Колектив хороший, багатьох хлопців я знаю. Грали у збірних із Піхальонком, Довбиком, Сватком, Лучкевичем. Всі хлопці позитивні, тому, думаю, проблем з адаптацією не буде", – цитує Гуцуляка сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 23-річний хавбек покинув Десну і підписав контракт зі "спортклубівцями" на 4 роки. До цього встиг пограти ще у Карпатах і Вільяреалі.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ