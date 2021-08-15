СК Дніпро-1 у літнє трансферне вікно підсилився черговим новачком. Ним став екс-хавбек Карпат і Десни Олексій Гуцуляк.

23-річний півзахисник став гравцем "спортклубівців", повідомляє офіційний сайт клубу. Олексій виступатиме за дніпрян під 9 номером.

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Про зацікавленість команди Ігора Йовічевіча в гравцеві вперше стало відомо близько місяця тому. Зараз же Гуцуляку й СК Дніпро-1 нарешті вдалось узгодити контракт терміном на 4 роки. Хавбек перебрався у новий клуб із Десни, але наразі невідомо, скільки сіверяни виручили за свого гравця.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк є вихованцем львівської школи футболу, а у 2016-му із Карпат на правах оренди перебрався у Вільяреал, де не зумів закріпитись і повернувся в Україну. Кольори Десни півзахисник захищав з січня 2020-го.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ