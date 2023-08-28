Ювентус врятувався від поразки проти Болоньї в рамках 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Від Ювентуса, який впевнено розібрався з Удінезе в першому турі, залишилася лиш тінь. Болонья не просто дала бій фавориту, а добряче змусила його нервувати. Тривалий час саме "россоблу" вели у рахунку.

Влаховіч з другої спроби врятував Ювентус від фіаско з Болоньєю, Лечче оформив камбек з Фіорентиною, поступаючись 0:2

"Стара синьйора" зуміла врятуватися лише завдяки суддям. Якщо до пенальті, який не реалізував Влаховіч, питань немає, то епізод на 71-й хвилині спровокував скандал. Ілінг завадив супернику добити м'яч у порожні ворота, але рефері не поставив пенальті у ворота Юве. Це також означало б вилучення для англійця. Пізніше саме він віддав асист на Влаховіча...

В Італії вже говорять про суддівське свавілля, адже епізод проігнорував не лише головний арбітр. Асистенти VAR також не знайшли причин бодай покликати Ді Белло до монітора.