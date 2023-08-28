Ювентус спасся от поражения против Болоньи в рамках 2-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

От Ювентуса, уверенно разобравшегося с Удинезе в первом туре, осталась только тень. Болонья не просто дала бой фавориту, а изрядно заставила его нервничать. Долгое время именно "россоблу" вели в счете.

Влахович со второй попытки спас Ювентус от фиаско с Болонью, Лечче оформил камбек с Фиорентиной, уступая 0:2

"Старая синьора" сумела спастись только благодаря судьям. Если к пенальти, который не реализовал Влахович, вопросов нет, то эпизод на 71-й минуте спровоцировал скандал. Илинг помешал сопернику добить мяч в пустые ворота, но рефери не поставил пенальти в ворота Юве. Это также означало бы удаление для англичанина. Позже именно он отдал ассист на Влаховича...

В Италии уже говорят о судейском произволе, ведь эпизод проигнорировал не только главный арбитр. Ассистенты VAR также не нашли причин хотя бы позвать Ди Белло к монитору.