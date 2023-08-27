У неділю у 2-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2-й тур

Фіорентина – Лечче – 2:2

Голи: Гонсалес, 3, Дункан, 25 – Рафія, 49, Крстовіч, 76

Ювентус – Болонья – 1:1

Голи: Влаховіч, 80 – Фергюсон, 24

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Фіорентина втратила перемогу з Лечче. Госалес вивів "фіалок" вперед вже на перших хвилинах після розіграшу кутового, а в середині тайму Дункан зробив серйозну заявку на перемогу господарів. Одразу по перерві Рафія фантастичним пострілом у дев'ятку відродив інтригу, а згодом Крстовіч, який вийшов на заміну, нівелював перевагу підопічних Вінченцо Італьяно.

Ювентус на останніх хвилинах врятував нічию з Болоньєю. Гості ошелешили суперника на екваторі першої сорокап'ятихвилинки і пішли на перерву перемагаючи. Одразу після відпочинку Влаховіч відновив статус-кво, але VAR сигналізував про офсайд. Наприкінці матчу Душану таки вдалось змусити вболівальників скандувати своє ім'я – серб вистрибнув назустріч навісній передачі і головою вгатив сферу у сітку. На більше "б'янконері" не вистачило.

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