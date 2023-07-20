Нова Зеландія здолала Норвегію в першому матчі жіночого чемпіонату світу. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023. Група А, 1 тур

Нова Зеландія – Норвегія – 1:0

Гол: Вілкінсон, 48

Незабитий пенальті: Персівал, 90 (каркас)

Нова Зеландія – одна з найкращих жіночих збірних свого регіону. З 2007 року вона незмінно бере участь у фінальних частинах чемпіонатів світу. Щоправда, на Мундіалях результати не дуже хороші – жодної перемоги за 15 матчів, 12 поразок.

Мрія імені Мессі, Україна без змін, прощання суперзірок, рекордні премії та скандали: експрес-анонс жіночого ЧС-2023

Цього розу "пір'їнкам" навіть не довелося грати в кваліфікації, оскільки вони разом із Австралією приймають турнір. Це дало певні переваги під час жеребкування групового етапу. Втім, у матчі-відкритті випало грати про фаворита квартету – Норвегії.

Скандинавки на чолі з легендарною Адою Хегерберг точно не розраховували втрачати очки. Однак і форсувати події вони зовсім не намагалися. Норвежки діяли спокійно – ніби були впевнені, що неодмінно досягнуть свого. У першому таймі може пригадати лише два спалахи, які індивідуальними діями створила Хегерберг. Справа не дійшла навіть до ударів у площину.

Можливо, фаворитки планували щось змінити по перерві, але вже на старті другого тайму на них чекав справжній шок. Чи не перша небезпечна контратака господарок завершилася голом. Гол у свій актив записала Ханна Вілкінсон.

Хоча залишалося грати ще цілий тайм, Норвегія так і не змогла змінити перебіг матчу. Ба більше, на останній хвилині основного часу Нова Зеландія могла забити вдруге. VAR допоміг головній арбітрині розгледіти гру рукою. Рія Персівал пробила класно, але поцілила у каркас воріт. Ще 9 компенсованих хвилин жила інтрига, але господарки втримали перемогу.

Таким чином Нова Зеландія перед рідню публікою здобула першу для себе перемогу у фінальних частинах чемпіонатів світу серед жінок. "Пір'їнки" тепер мають дуже непогані шанси поборотися за плей-офф, адже далі належить грати проти цілком рівних за класом суперниць – Швейцарії та Філіппін. Натомість у Норвегії більше немає права на помилку.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем