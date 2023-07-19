Чемпіонат світу серед жінок 2023

Місце проведення: Австралія та Нова Зеландія

Матч-відкриття: Нова Зеландія – Норвегія. 20 липня, 10:00. Окленд

Фінал: 20 серпня у Сіднеї

Свято без України

9-й в історії розіграш чемпіонату світу з футболу серед жінок стане особливим. Цьогорічний Мундіаль підкреслює, наскільки прогресує цей вид спорту та яку популярність здобуває. Вперше подібні змагання провели у 1991-му. Потім два десятиліття у фінальній частині незмінно брали участь 16 команд. Після першого розширення тенденція продовжилася – вже через чотири роки (у 2015-му) на полях Канади змагалися 24 збірні.

ЧС-2023 стане першим, де зіграє 32 команди (як і рік тому в Катарі на чоловічому). Також вперше жіночий Мундіаль приймуть відразу дві країни. Навіть таке розширення учасників не допомогло Україні. Наші дівчата не змогли подолати груповий етап кваліфікації. Ставка на зірково тренера поки не працює. Нагадаємо, на старті відбору на Мундіаль УАФ запросила Луїса Кортеса, з яким Барселона вперше виграла ЛЧ. Поки в іспанців із "синьо-жовтими" виходить відверто поганенько. Втім, це тема не для цієї статті.

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Також варто сказати кілька слів про гроші. На ЧС-2023 ФІФА виділила понад 150 мільйонів доларів. У цю суму входять призові та компенсації для клубів, чиї представниці будуть на турнірі. Це величезний прогрес. На попередньому Мундіалі цифра була втричі нижчою, а у 2015-му взагалі мізерною – лише 15 мільйонів. Звісно, це не 400+ млн, я було в чоловіків, але прогрес більш ніж відчутний.

Покращити фінансову складову може подальша популяризація жіночого футболу. Попри усі позитивні тенденції чемпіонат світу також оголив проблеми. ФІФА досі вкрай важко продає турнір. Спонсори не спішать виписувати величезні чеки, а найгірша ситуація з телебаченням. Транслятори досі сумніваються, чи показ жіночого Мундіалю можна перетворити у прибутковий кейс. За місяць до старту низка країн ризикувала залишитися без картинки із Австралії та Нової Зеландії. І це не абихто, а навіть Японія. Ця збірна не пропустила жодного чемпіонату світу, в 2011 вигравала золоті медалі, а у 2015 грала в фіналі...

Де дивитися жіночий ЧС-2023

Попри те, що збірна України ніколи не пробивалася у фінальну частину, нам не варто перейматися через показ Мундіалю. Усі матчі цьогорічного турніру можна буде подивитися у прямому ефірі. Суспільне Спорт буде транслювати матчі на своєму сайті, а також в ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення.

Учасники

Збільшення кількості учасників очікувано відкрило шлях на Мундіаль для нових імен. На чемпіонатах світу вперше зіграють відразу вісім збірних: В'єтнам, Замбія, Гаїті, Марокко, Панама, Філіппіни, Португалія та Ірландія. Звісно, ніхто з них не буде претендувати бодай на медалі, але цілком може стати несподіванкою.

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Група А: Нова Зеландія, Норвегія, Філіппіни, Швейцарія

У цьому квартеті є беззаперечний фаворит – Норвегія на чолі з Адою Хегерберг. Найкращі часи скандинавок залишилися у 90-х, але вони завжди грають на Мундіалях і лише одного разу не вийшли у плей-офф. За друге місце посперечаються Швейцарія та господарки турніру. Але не слід завчасно списувати Філіппіни. Вони лише торік виграли жіночий чемпіонат AFF і будуть готові покарати фавориток за помилки.

Група В: Австралія, Ірландія, Нігерія, Канада

Інтриги в боротьбі за плей-офф не передбачається. Австралія і Канада занадто сильні. Їхній очний матч відбудеться в третьому турі групового етапу. Найімовірніше тоді вони й визначать, хто посяде перше місце.

Група С: Іспанія, Коста-Рика, Замбія, Японія

Схожа ситуація і в цьому квартеті, де буде складно залишити без плей-офф Іспанію чи Японію. Втім, Замбія цілком може стати сюрпризом. Африканкам це вже вдавалося на ОІ-2020. Тоді весь світ дізнався про Барбру Банда. Нападниця стала першою футболісткою в історії, яка оформила хет-трик у двох поспіль матчах на Олімпіаді. Торік вона провалила тест на визначення статі, але тепер всі проблеми позаду, і головна зірка Замбії буде на Мундіалі.

Група D: Англія, Гаїті, Данія, Китай

Чинні чемпіонки Європи будуть намагатися уникнути завчасної зустрічі з Австралією. Для цього Англії потрібно забирати перше місце. Особливих перешкод не видно. Другою має бути Данія, але не слід недооцінювати Китай. Для Гаїті перемога – просто потрапити на це свято футболу. Тепер найбільша мрія – забити бодай одненький гол.

Група Е: США, В'єтнам, Нідерланди, Португалія

Фіналісти попереднього чемпіонату світу проекзаменують двох дебютантів. Шанси позбавити США чи Нідерланди місця в плей-офф практично нульові. Американки спробують виграти ЧС втретє поспіль, чого ще нікому не вдавалося.

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Група F: Франція, Ямайка, Бразилія, Панама

Франція і Бразилія входять у десятку найсильніших збірних світу. Це все, що вам потрібно знати про існування інтриги у квартеті F. Ці дві збірні поставили собі ціль повернутися додому з медалями.

Група G: Швеція, ПАР, Італія, Аргентина

Ось де справді важко щось передбачати. Швеція на досвіді має вигравати групу. Лише США частіше завершували чемпіонати світу з медалями, ніж скандинавки. Щоправда, "синьо-жовті" ніколи не підіймали трофей. За друге місце має розгорнутися справжня боротьба між Італією та Аргентиною. Останні хочуть не зганьбитися на фоні успіху чоловіків і вперше вийти у плей-офф. Про ПАР буде окрема розмова.

Група H: Німеччина, Колумбія, Південна Корея, Марокко

Для німкень груповий етап повинен стати легкою прогулянкою. Боротьбу за другу перепустку до плей-офф пророкують Колумбії та Кореї. Втім, Марокко розраховує на хороший дебют на Мундіалях. В рамках підготовки до турніру африканки розписали нічиї з Італією та Швейцарією.

Лебедина пісня зірок США

Найсильніша збірна світу не лише зараз, а й протягом багатьох років. Жодного разу не поверталася з чемпіонатів світу без медалей. Найтитулованіша команда (чотири кубки світу) прагне лише одного – виграти Мундіаль втретє поспіль. Ніхто такого раніше не робив. По два послідовних тріумфи у самих США та в Німеччини.

Алекс Морган та Меган Рапіно особливо зацікавлені. Для них це шанс втретє виграти золоту медаль. Звісно, поки таких гравчинь немає. Рапіно вже офіційно оголосила, що після ЧС-2023 завершує з професіональним футболом. Вдома їй уже влаштували своєрідний прощальний матч з належними оваціями від рідних уболівальників.

Морган провела найрезультативніший сезон в кар'єрі, подолала важку травму й голова вести за собою збірну. Вона молодша за Рапіно на чотири роки, тому поки не говорить про завершення бодай міжнародних виступів. Втім, США уже не так залежать від ветеранів. Влатко Андоновскі серйозно омолодив склад. В цьому і полягає головна інтрига – чи здатні нові героїні зробити золотою лебедину пісню колишніх зірок.

Мрія імені Мессі

Менше ніж рік тому вболівальники, затамувавши подих, стежили, як Ліонель втілює найбільшу мрію свого життя. Перемога на чемпіонаті світу була останнім елементом, який потрібен був аргентинцю для формування образу одного з найвеличніших футболістів усіх часів.

У жінок є подібна історія. Навіть якщо ви ніколи уважно не стежили за цим видом спорту, то беззаперечно хоч краєм вуха чули про Марту. Це легендарна постать для збірної Бразилії та усього жіночого футболу. Чемпіонат світу в Австралії та Новій Зеландії стане для неї шостим. Це рекорд, який може протриматися десятиліття. Окрім того, вона найкраща бомбардирка в історії Мундіалів, де сумарно забила 17 голів.

Зараз шестиразова найкраща футболістка світу далека від статусу лідерки своєї збірної. Тож буде важко наслідувати Мессі, ведучи Бразилію за собою. Однак партнерки готові продемонструвати максимум, щоб коронувати свою легенду. Щоправда, в позитивний підсумок не дуже віриться.

Скандали через гроші

Без цього пункту стаття була б неповною. На початку липня збірна ПАР відмовилася грати товариський матч проти Ботсвани, який був запланований в рамках підготовки команди до ЧС-2023. ЗМІ рознесли інформацію, що гравчині протестували проти вибору суперника та арени. Мовляв, Федерація наказала грати на полі, яке двічі дискваліфіковували від проведення національного чемпіонату ПАР. Там не було трави – класичний для Африки глиняний майданчик. Тренери екстрено зібрали нову команду, зіграла навіть 13-річна дівчинка.

Правда виявилася зовсім іншою. Жіноча збірна ПАР протестувала проти свавілля чиновників, які намагалися позбавити їх заслужених виплат. Варто розуміти, що для більшості гравчинь збірної преміальні за чемпіонат світу могли стати найбільшим заробітком у кар'єрі. ФІФА вже оголосила, що виплатить по 30 тисяч доларів для кожної учасниці чемпіонату світу. Втім, чиновники розраховували пустити ці гроші на інші цілі. У справу втрутився міністр спорту країни. Ситуацію врегулювали, і збірна ПАР таки зіграє на другому для себе Мундіалі.

Насправді це глобальна проблема. Жінкам доводиться буквально змагатися не лише на футбольному полі, а й за його межами. Відсутність чи недостатнє фінансування стосується навіть топ-збірних. Не так давно США і Канада були готові оголосити бойкот, вимагаючи у федерацій зрівняти рівень премій із чоловічими командами. Жіночі збірних в цих країнах набагато успішніші, але отримували в рази менше грошей. У підсумку їх вимоги задовольнили.

Ще слід пригадати Ямайку, яка публічно збирала гроші для покриття транспортних витрат, щоб полетіти на ЧС-2023. Японці шукали спонсорів для покупки прав на телетрансляцію (ми писали про це вище). Головний тренер збірної Нігерії повідомив про невиплату заробітної плати. І це все збірні – учасниці чемпіонату світу. Японки взагалі входять до когорти фавориток. Тож можете уявити, яка ситуація в жіночому футболі на нижчих рівнях. Однак гравчині готові долати усі перешкоди на шляху до здійснення мрії. Для багатьох із них – це навіть просто взяти участь у чемпіонаті світу.

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