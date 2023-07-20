Новая Зеландия одолела Норвегию в первом матче женского чемпионата мира. Счет и обзор матча матча – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023. Группа А, 1 тур

Новая Зеландия – Норвегия – 1:0

Гол: Уилкинсон, 48

Незабитый пенальти: Персивал, 90 (каркас)

Новая Зеландия – одна из самых лучших женских сборных своего региона. С 2007 года она постоянно участвует в финальных частях чемпионатов мира. Правда, на Мундиалях результаты не очень хорошие – ни одной победы за 15 матчей, 12 поражений.

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В этот раз "перышкам" даже не пришлось играть в квалификации, поскольку они вместе с Австралией принимают турнир. Это дало определенные преимущества при жеребьевке группового этапа. Впрочем, в матче-открытии выпало играть о фаворите квартета – Норвегии.

Скандинавки во главе с легендарной Адой Хегербергой точно не рассчитывали терять очки. Однако и форсировать события они совсем не пытались. Норвежки действовали спокойно – будто были уверены, что непременно достигнут своего. В первом тайме можно вспомнить только две вспышки, которые индивидуальными действиями создала Хегерберг. Дело не дошло даже до ударов в створ.

Возможно, фаворитки планировали что-то изменить после перерыва, но уже на старте второго тайма их ожидал настоящий шок. Едва ли не первая опасная контратака хозяек завершилась взятием ворот. Гол в свой актив записала Ханна Уилкинсон.

Хотя оставалось играть еще целый тайм, Норвегия так и не смогла изменить ход матча. Более того, на последней минуте основного времени Новая Зеландия могла забить и во второй раз. VAR помог главной арбитрине рассмотреть игру рукой. Рия Персивал пробила классно, но попала в каркас ворот. Еще 9 компенсированных минут жила интрига, но хозяйки удержали победу.

Таким образом, Новая Зеландия перед родной публикой одержала первую для себя победу в финальных частях чемпионатов мира среди женщин. "Перышки" теперь имеют очень неплохие шансы побороться за плей-офф, ведь дальше предстоит играть против вполне равных по классу соперниц – Швейцарии и Филиппин. У Норвегии больше нет права на ошибку.

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