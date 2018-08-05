Грозний: УПЛ потребує термінового введення системи VAR

Відомий український фахівець В'ячеслав Грозний вважає, що в Україні необідно вводити систему VAR.

"Всі досі обговорюють, чи був пенальті в ворота Динамо, коли в штрафному майданчику київської команди зіткнулися Алан Патрік і Морозюк... А все було б набагато простіше, якби в чемпіонаті України вже з цього сезону ввели систему VAR.

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Не треба боятися цього зробити. Крім того, я не розумію позицію деяких гравців, які нещодавно відкрито заявили, що без VAR можна обійтися. Мовляв, це сповільнить гру. Не згоден!

Ви тільки згадайте, скільки часу йде на надання допомоги футболістам навіть після дрібних пошкоджень, а в поєдинку Динамо – Шахтар (1:0) дуже довго прибирали з газону рулони паперу. Загалом, УПЛ потребує термінового введення VAR", – розповів Грозний для Footboom.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Шахтар у матчі 3-го туру УПЛ.

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