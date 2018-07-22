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Павелко: Уже цього сезону, можливо, побачимо систему VAR в Україні

00:22 57 Читать на русском
Павелко: Уже цього сезону, можливо, побачимо систему VAR в Україні
Президент ФФУ Андрій Павелко / Фото з соцмереж

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів про підсумку виконкому ФФУ, який відбувся в Одесі перед матчем за Суперкубок.

"Ми дали можливість розширення чемпіонату до 16 команд, при наявності всіх умов у цих команд. Якщо вони будуть мати стадіони, інфраструктуру, фінансові гарантії, тоді буде можливість прийняти рішення щодо збільшення чемпіонату.

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Що стосується системи VAR, ми прийняли рішення про те, щоб дати можливість провести переговори з технічної частини і дати можливість підписати договір від ФІФА, яка буде давати право застосовувати VAR. І зробити так, щоб вже в цьому чемпіонаті ми побачили систему VAR в Україні", – цитує Павелка Tribuna.

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Теги
Андрій Павелко Відеоасистент арбітра (VAR) ФФУ
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