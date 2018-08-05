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Грозный: УПЛ нуждается в срочном введении VAR

12:49 91 Читати українською
Грозный: УПЛ нуждается в срочном введении VAR
Вячеслав Грозный / ФК Иртыш

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный считает, что в Украине необходимо вводить систему VAR.

"Все до сих пор обсуждают, был ли пенальти в ворота Динамо, когда в штрафной киевской команды столкнулись Алан Патрик и Морозюк... А все было бы гораздо проще, если бы в чемпионате Украины уже с этого сезона ввели систему VAR.

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Не надо бояться этого делать. Кроме того, я не понимаю позицию некоторых игроков, которые недавно открыто заявили, что без VAR можно обойтись. Мол, это замедлит игру. Не согласен!

Вы только вспомните, сколько времени уходит на оказание помощи футболистам даже после мелких повреждений, а в поединке Динамо – Шахтер (1:0) очень долго убирали с газона рулоны бумаги. В общем, УПЛ требует срочного введения VAR", – рассказал Грозный для Footboom.

Напомним, Динамо минимально победило Шахтер в матче 3-го тура УПЛ.

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Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Теги
Вячеслав Грозный УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR) Динамо Киев - Шахтер
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