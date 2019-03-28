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Грозний часто називав Коваля крокодилом, коли злився, – Мякушко

21:33 109 Читать на русском
Грозний часто називав Коваля крокодилом, коли злився, – Мякушко
Сергій Мякушко / фото: ФК Карпати

Вінгер Карпат Сергій Мякушко пригадав часи роботи під керівництвом В'ячеслава Грозного у Говерлі та розповів про завдання Карпат на поточний сезон.

"Як проходили теорії у В'ячеслава Грозного? На його теоріях пили багато кави. Він розповідав багато про суперника і більше по психології. Міг якогось одного футболіста вибрати та розповідати про нього хвилин 30: його амбіції, шлях у футболі.

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Він мені дуже допоміг. У той період часу, коли я був у Говерлі, то мені дуже подобалося з ним працювати. Як він казав: я був нападником і мав забивати. Було смішно у цьому залі теорії. Він коли злився, то називав людей крокодилами. Я часто був крокодилом, але Коваль частіше.

Завдання Карпат? Болюча тема для Карпат про завдання на сезон. Треба більше робити, я думаю. Ми у єврокубки хочемо більше всіх на світі. Всьому свій час. Ми все для цього робимо", – цитує Мякушка FootballHub.

Зазначимо, у сезоні 2014/15 Динамо вирішило віддати в оренду голкіпера Максима Коваля, Сергія Мякушка та ще кількох "динамівців" в Говерлу. Тоді ужгородською командою керував відомий український фахівець В'ячеслав Грозний.

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Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Максим Коваль Максим Коваль Сергій Мякушко Сергій Мякушко Динамо Динамо Карпати Карпати Говерла Говерла
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