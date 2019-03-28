Грозный часто называл Коваля крокодилом, когда злился, – Мякушко

Вингер Карпат Сергей Мякушко вспомнил времена работы под руководством Вячеслава Грозного в Говерле и рассказал о задачах Карпат на текущий сезон.

"Как проходили теории у Вячеслава Грозного? На его теориях пили много кофе. Он рассказывал много о сопернике и больше по психологии. Мог какого-то одного футболиста выбрать и рассказывать о нем минут 30: его амбиции, путь в футболе.

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Он мне очень помог. В тот период времени, когда я был в Говерле, мне очень нравилось с ним работать. Как он говорил: я был нападающим и должен был забивать. Было смешно в этом зале теории. Он когда злился, то называл людей крокодилами. Я часто был крокодилом, но Коваль чаще.

Задача Карпат? Больная тема для Карпат о задачах на сезон. Надо больше делать, я думаю. Мы в еврокубки хотим больше всех на свете. Всему свое время. Мы все для этого делаем", – цитирует Мякушко FootballHub.

Отметим, в сезоне 2014/15 Динамо решило отдать в аренду голкипера Максима Коваля, Сергея Мякушко и еще нескольких "динамовцев" в Говерлу. Тогда ужгородской командой руководил известный украинский специалист Вячеслав Грозный.

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