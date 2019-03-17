Грозний: Продовжую вважати Ракицького гравцем високого класу, він мені нагадує Давіда Луїса

Екс-тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний став на захист українського оборонця пітерського Зеніта Ярослава Ракицького.

"Я вважав і продовжую вважати Ракицького гравцем дуже високого класу. Звичайно, серйозного рівня опору в чемпіонаті України у нього не було. Рівень внутрішньої першості не дає гравцям працювати над собою і прогресувати. У Ракицького чудовий пас, думаю, в Росії це вже встигли відзначити. Мені Ярослав нагадує Давида Луїса в Челсі.

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Що скажу про невиклик Ракицького в збірну України? Ми не говоримо про політику. Я проти того, щоб змішувати все в один вінегрет. Тому не стану давати ніяких оцінок. Тільки – професійні. Не хочу нікого ображати, Ракицький – це гравець збірної, з величезним досвідом. На ньому багато було побудовано", – цитує Грозного sport-weekend.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький взимку перейшов з Шахтаря в Зеніт. За інформацією ЗМІ "гірники" отримали за гравця близько 10 млн євро.

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