Грозний – про фінансову ситуацію Арсенала: Треба кардинально щось змінювати, я запрошую, щоб хтось допоміг клубу

Головний тренер київського Арсенала В'ячеслав Грозний розповів, що у столичного клубу не все добре у фінансовому аспекті

"Щодо фінансів у Арсеналі-Київ, то, на мій погляд, кардинально потрібно щось змінювати. Але я лише головний тренер. Необхідно, щоб з'явилися інвестори. Адже щоб футболісти грали, потрібне заохочення: зарплати, преміальні, усі побутові аспекти, які повинні бути. Зараз людям важко жити в країні. Це позначається і на футболі. Мало хто хоче брати футбольні клуби чи інвестувати.

Грозний: Футболісти Арсенала-Київ дивились на гравців Шахтаря, як на людей з іншої планети

В Києві має бути ця команда, бо тоді вболівальники будуть бачити більше цікавих матчів. Так, зараз важкий період, але давайте уявимо, що завтра прийде якийсь бізнесмен, візьме команду, вкладе гроші. Сюди прийдуть гравці топ-рівня. Арсенал 2002-2003 років, коли їм займався Олександр Омельченко (екс-мер Києва – прим. "Футбол 24"), і він мене, до речі, запросив з московського Спартака, і 8:1, і 5:0 неодноразово вигравав. Команда грали під аплодисменти. Я сподіваюся, що хтось підійде. Можливо, під вибори хтось підійде. Може, комусь реклама потрібна.

Я запрошую, щоб хтось допоміг Арсеналу. Мене Піріч і Москаленко попросили допомогти. Я знав і знаю, яка ситуація. Можу сказати, що постійно розмовляю з Москаленком: всі борги перед футболістами, які пішли чи є в команді зараз, однозначно будуть закриті. Це його принципова позиція. Ніхто нікого не збирається обманювати", – розповів Грозний.

"Ми – нульова команда". В'ячеслав Грозний вірить, що Шахтар обіграє Ман Сіті, і пропонує революційні зміни в УПЛ