"Ми – нульова команда". В'ячеслав Грозний вірить, що Шахтар обіграє Ман Сіті, і пропонує революційні зміни в УПЛ

Перед матчем 13 туру УПЛ між Арсеналом-Київ та Шахтарем "Футбол 24" поспілкувався із головним тренером "канонірів" В'ячеславом Грозним.

– Як команда готувалася до матчу з Шахтарем?

– Як до звичайної гри. А що нам втрачати? Нульова команда, яка грає проти Шахтаря, Динамо. Що вона може втратити? Вона нічого не може втратити. Може лише отримати досвід гри з топовою командою, з гравцями, які в усіх збірних фактично грають. Тому треба просто спокійно грати у футбол та й все.

– Може у вас є якісь особливі ритуали перед матчем?

– Ритуалів немає, просто ми до кожного суперника готуємося по-різному. На жаль, група виконавців пропускає гру. Мені це не подобається, в мене три основних гравці не грали з ФК Львів, до слова. Тому, звичайно, було досить складно. І зараз не мають права грати ті гравці, які належать Шахтарю. Це Гринь і Сагуткін.

Також гравці, які отримали картки. Не завжди я згідний з тим, що вони повинні були обов’язково їх отримувати. Я вважаю, арбітр міг би і нам, і ФК Львів давати менше карток. Знаєте, є система профілактичних розмов, а не допускати, коли гравці вже входять в клінч. Можна зовсім по-іншому робити, але я не збираюся оцінювати арбітраж.

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Ми і ФК Львів могли б свої наступні матчі грати в більш повних складах. Вважаю ці картки необов’язковими, можна було б для профілактики спокійно поговорити і ніяких проблем не було б. Бачу, як в Англії робиться, як в інших країнах. Не обов’язково бігти за карткою, аби тільки фіксувати порушення. Тоді може робот працювати, а не арбітр.

Я колись пропонував, але мене чули. Давайте на три роки дамо нашим арбітрам попрацювати в іноземних чемпіонатах: Угорщині, Словаччині, Чехії, Румунії, Болгарії. По-перше, вони будуть досконало знати англійську мову. По-друге, вони будуть ознайомлені і адаптовані до реалій іноземних чемпіонатів. Натомість у цей час Прем’єр-лігу будуть обслуговувати тільки іноземні арбітри. Тоді не буде такого, коли і вболівальники, і журналісти, і спеціалісти підозрюють. Ми будемо знати, що іноземний арбітр припустився помилки, от і все.

– Щось зміниться?

– За ці три роки кардинально зміниться багато чого. Чому наші гравці грають за кордоном, а іноземні в нас? Чому тоді арбітри не можуть так судити? Що поганого? Я давно це говорив. Чомусь дуже бояться цього. Чому боїтеся?

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Я вважаю, що наші арбітри – високої кваліфікації, вони спроможні кваліфіковано працювати – так, як вони працюють на зборах у Туреччині. До речі, шикарно працюють. Я б їм порадив так само працювати у внутрішньому чемпіонаті. На превеликий жаль, мені здається, що є деякий вплив на арбітраж, але б не хотів конкретизувати.

– Зараз Шахтар у не дуже гарній формі: з Десною лише на останніх хвилинах вирвали перемогу, невдало зіграли у Лізі чемпіонів. Чи може це якось вплинути на підготовку донецької команди до матчу з Арсеналом?

– Ніяк, тому що один гравець Шахтаря коштує більше, ніж увесь бюджет Арсеналу. Тож це навіть не можна порівнювати, це несерйозно й нереально. Шахтар – топова команда, команда, яка грає в Лізі чемпіонів.

Якщо говорити про матч Ліги чемпіонів, мені здається, Манчестер Сіті провів одну з найпотужніших ігор, які я бачив за останній час. По-перше, вже відновився Кевін де Брюйне, для Манчестер Сіті це дуже важливо. По-друге, у Шахтаря не грав ряд ключових виконавців, від яких залежав результат – це і Марлос, і Тайсон. По-третє, молоді гравці Шахтаря отримують вперше такий досвід на міжнародній арені, арені Ліги чемпіонів.

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Я не бачу трагедії в тому, що Шахтар програв. Реально треба дивитися на те, що Манчестер Сіті – одна з найкращих команд Європи з величезним бюджетом і топовими гравцями. Так, для Шахтаря не дуже добре, що Манчестер програв Ліону вдома. Але я не здивуюся, якщо Шахтар обіграє Манчестер Сіті в Англії. По-перше, відновляться гравці. По-друге, Сіті мають серйозний матч у чемпіонаті Англії.

Шахтар – класна команда з класними гравцями, у них немає посередніх гравців. Хто б не вийшов, він є гравцем високого рівня – що українець, що іноземець. Ну як з ними конкурувати можна такій команді, як Арсенал? Хіба що випадково колись забрати очки. Випадково! Системно грати на рівні – неможливо. Навіть шансу немає! Вони заганяють всі команди. Так, Десна, але Десна – досить серйозна команда. Більше того, Шахтар частково експериментальним складом грав.

У будь-якому випадку, мені, як тренеру, треба шукати тактичні моменти. Щоб мати можливість козирі Шахтаря нейтралізувати, треба заблокувати фланги і одночасно центральну зону. Мало того, мати хорошу контргру, добре виконувати стандарти. Якщо ти їх заробиш, ті стандарти. А як ти їх заробиш, якщо будеш захищатися цілу гру? Тому треба з таких моментів витискати максимум; треба грати досить компактно, не давати можливості гравцям центральної зони Шахтаря вільно віддавати передачі; треба захисникам правильно грати. Багато чого треба.

Ми нещодавно проводили спаринг із Шахтарем і у нас практично не було ніяких шансів. Просто клас "гірників" дуже високий. Так, щось будемо придумувати. Так, будемо тактично щось робити, щоб нівелювати перевагу суперника... Ми з вами розмовляємо, але це загалом закрита тема, тож я не хотів би вдаватися в деталі.

Костянтин Кваша, спеціально для "Футбол 24"

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