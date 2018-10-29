Грозный – о финансовой ситуации Арсенала: Нужно кардинально что-то менять, я приглашаю, чтобы кто-то помог клубу

Главный тренер киевского Арсенала Вячеслав Грозный рассказал, что у столичного клуба не все хорошо в финансовом аспекте.

"О финансов в Арсенале-Киев, то, на мой взгляд, кардинально нужно что-то менять. Но я только главный тренер. Необходимо, чтобы появились инвесторы. Ведь чтобы футболисты играли, нужны поощрения: зарплаты, премиальные, все бытовые аспекты, должны быть. Сейчас людям трудно жить в стране. Это сказывается и на футболе. Мало кто хочет брать футбольные клубы или инвестировать.

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В Киеве должна быть эта команда, потому что тогда болельщики будут видеть больше интересных матчей. Да, сейчас тяжелый период, но давайте представим, что завтра придет какой-то бизнесмен, возьмет команду, вложит деньги. Сюда придут игроки топ-уровня. Арсенал 2002-2003 годов, когда им занимался Александр Омельченко (экс-мэр Киева – прим. "Футбол 24"), и он меня, кстати, пригласил из московского Спартака и 8:1, и 5:0 выигрывал. Команда играли под аплодисменты. Я надеюсь, что кто-то подойдет. Возможно, под выборы кто-то подойдет. Может, кому реклама нужна.

Я приглашаю, чтобы кто-то помог Арсенала. Меня Пирич и Москаленко попросили помочь. Я знал и знаю, какая ситуация. Могу сказать, что постоянно разговариваю с Москаленко: все долги перед футболистами, которые есть в команде сейчас, однозначно будут закрыты. Это его принципиальная позиция. Никто никого не собирается обманывать", – рассказал Грозный.

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