"Для мене не існує дебатів. Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа повертається до того, ким він був раніше – найкращим у світі.

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У нас немає жодних сумнівів. У мене немає сумнівів щодо того, що я маю зробити до 1 червня – підготувати всіх якнайкраще. А потім прийняти правильне рішення. Ми відпочили, і тепер у нас є два тижні, щоб підготувати команду до фіналу", – цитує Анчелотті AS.

Наставник Реала підтвердив на прес-конференції, що Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у матчі проти Вільяреала у 37 турі Ла Ліги.

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