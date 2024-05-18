"Фантастичний" Лунін дізнався свою долю на матч Реала в Ла Лізі – Анчелотті натякнув, хто гратиме у фіналі ЛЧ
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо Андрія Луніна та Тібо Куртуа.
"Для мене не існує дебатів. Лунін провів фантастичний сезон, а Куртуа повертається до того, ким він був раніше – найкращим у світі.
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У нас немає жодних сумнівів. У мене немає сумнівів щодо того, що я маю зробити до 1 червня – підготувати всіх якнайкраще. А потім прийняти правильне рішення. Ми відпочили, і тепер у нас є два тижні, щоб підготувати команду до фіналу", – цитує Анчелотті AS.
Наставник Реала підтвердив на прес-конференції, що Андрій Лунін зіграє з перших хвилин у матчі проти Вільяреала у 37 турі Ла Ліги.
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