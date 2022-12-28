Видання повідомило, що португалець остаточно розчарувався у проекті Манчестер Юнайтед та методах Ральфа Рангніка і хоче покинути клуб вже взимку. Кріштіану хоче в Барсу й обрав у посередники Жерара Піке, який доніс цю ідею до Хаві Ернандеса.

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Окрім того, агент Роналду Жорже Мендеш уже працює разом із Жоаном Лапортою, щоб з'ясувати, наскільки реальний цей перехід з точки зору фінансів. Зазначається, що на заваді може стати лише президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, оскільки відверто вболіває за Реал.

Ба більше, Mundo Deportivo розкрило навіть побутові деталі трансферу. Роналду планує винаймати будинок Ліонеля Мессі, який зараз виступає за ПСЖ. Аргентинець дав згоду, взявши обіцянку, що португалець не чіпатиме його "Золоті м'ячі".

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Це міг би бути надпотужний інсайд видання, але все набагато прозаїчніше. Сьогодні у Іспанії відзначають День сміху. У журналістів вийшов доволі жорстокий розіграш. Принаймні для фанів Реала та Барселони.