Грізманн та Де Йонг організували блискучий гол на тренуванні Барселони

Барселона продовжує готуватися до старту нового сезону.

Новачки каталонців Антуан Грізманн та Френкі Де Йонг продемонстрували високий рівень взаємодії на тренуванні команди, організувавши розкішний гол.

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Також варто відзначити роботу Усмана Дембеле, якого ЗМІ "сватають" в інші клуби. Француз постійно намагався перебувати в епіцентрі подій і холоднокровно реалізовував гольові моменти.

Барселона купила 28-річного Грізманна за 120 млн євро, виплативши повну суму відступних Атлетіко. Трансфер де Йонга каталонці оформили в середині минулого сезону. За умовами угоди, хавбек провів залишок кампанії в Аяксі. Сума переходу 22-річного футболіста склала 75 млн.

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