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Грізманн та Де Йонг організували блискучий гол на тренуванні Барселони

11:10 580 Читать на русском
Грізманн та Де Йонг організували блискучий гол на тренуванні Барселони
Антуан Грізманн / фото: ФК Барселона

Барселона продовжує готуватися до старту нового сезону.

Новачки каталонців Антуан Грізманн та Френкі Де Йонг продемонстрували високий рівень взаємодії на тренуванні команди, організувавши розкішний гол.

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Також варто відзначити роботу Усмана Дембеле, якого ЗМІ "сватають" в інші клуби. Француз постійно намагався перебувати в епіцентрі подій і холоднокровно реалізовував гольові моменти.

Барселона купила 28-річного Грізманна за 120 млн євро, виплативши повну суму відступних Атлетіко. Трансфер де Йонга каталонці оформили в середині минулого сезону. За умовами угоди, хавбек провів залишок кампанії в Аяксі. Сума переходу 22-річного футболіста склала 75 млн.

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