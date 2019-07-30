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Фанат Барселони розмахував футболкою Мессі на фан-секторі Реала – відео епічного самогубства

11:40 757 Читать на русском
Фанат Барселони розмахував футболкою Мессі на фан-секторі Реала – відео епічного самогубства
Фанати Барси – ще ті відчайдухи / Фото Give Me Sport

Прихильники Реала і без цього були не в настрої під час матчу проти Атлетіко, а тут такий сюрприз.

 

Реал був принижений Атлетіко (3:7) в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Здавалось, що може бути гірше? Але вболівальник Барселони вирішив добити фанатів принципового суперника.

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Один з прихильників каталонського клубу забрів у фан-сектор Реала і почав розмахувати футболкою лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі. На щастя для відчайдуха, реакція вболівальників Реала обмежилась засудливим гулом та жбурлянням пластикових пляшок і кухлів з пивом.

Проте, футболку у "синьо-гранатового" хороброго серця все-таки відібрали.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія футбольні курйози футбольні фанати Відеоновини Реал Мадрид - Атлетіко
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