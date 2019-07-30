Фанат Барселони розмахував футболкою Мессі на фан-секторі Реала – відео епічного самогубства

Прихильники Реала і без цього були не в настрої під час матчу проти Атлетіко, а тут такий сюрприз.

Реал був принижений Атлетіко (3:7) в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Здавалось, що може бути гірше? Але вболівальник Барселони вирішив добити фанатів принципового суперника.

Галактичне побиття Реала Дієго Костою та Фелішем у відеоогляді матчу з Атлетіко

Один з прихильників каталонського клубу забрів у фан-сектор Реала і почав розмахувати футболкою лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі. На щастя для відчайдуха, реакція вболівальників Реала обмежилась засудливим гулом та жбурлянням пластикових пляшок і кухлів з пивом.

Проте, футболку у "синьо-гранатового" хороброго серця все-таки відібрали.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються