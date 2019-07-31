Гризманн и Де Йонг организовали блестящий гол на тренировке Барселоны

Барселона продолжает готовиться к старту нового сезона.

Новички каталонцев Антуан Гризманн и Фрэнки Де Йонг продемонстрировали высокий уровень взаимодействия на тренировке команды, организовав роскошный гол.

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Также стоит отметить работу Усмана Дембеле, которого СМИ "сватают" в другие клубы. Француз постоянно пытался находиться в эпицентре событий и хладнокровно реализовывал голевые моменты.

Барселона купила 28-летнего Гризманна за 120 млн евро, выплатив полную сумму отступных Атлетико. Трансфер де Йонга каталонцы оформили в середине прошлого сезона. По условиям соглашения, хавбек провел остаток кампании в Аяксе. Сумма перехода 22-летнего футболиста составила 75 млн.

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