Грізманн зізнався, чому відмовив Барселоні

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн зізнався, чому влітку відмовився переходити до лав Барселони та залишився у своїй нинішній команді.

Нагадаємо, влітку Барселона активно намагалась переманити Антуана Грізманна, проте в підсумку француз відмовив каталонцям, продовживши контракт з Атлетіко.

"Відмовити Барселоні було дійсно важко. Вони дуже хотіли мене бачити у своєму складі, постійно телефонували із пропозиціями. Але з іншого боку був клуб, який розраховував на мене та бачив у мені лідера команди.

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Атлетіко будує навколо мене свій проект. Мої партнери по команді і керівництво клубу доклали зусиль, щоб я залишився. Зі мною велися переговори, мені підвищили зарплату. Було зроблено все, щоб показати, що це мій дім і що я не повинен йти. Це був дійсно складний період, особливо для моєї дружини. Інколи я будив її в 3 годині ночі, щоб поговорити про це", – цитує Грізманна Canal+.

Цікаво, що вже найближчої суботи Атлетіко та Барселона проведуть матч 13 туру Ла Ліги. Каталонці лідирують у чемпіонаті, набравши 24 очки, у Атлетіко на пункт менше.

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