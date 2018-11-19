Гризманн признался, почему отказал Барселоне

Нападающий мадридского Атлетико Гризманн признался, почему летом отказался переходить в ряды Барселоны и остался в своей нынешней команде.

Напомним, летом Барселона активно пыталась переманить Гризманна, однако в итоге француз отказал каталонцам, продлив контракт с Атлетико.

"Отказать Барселоне было действительно трудно. Они очень хотели меня видеть в своем составе, постоянно звонили с предложениями. Но с другой стороны был клуб, который рассчитывал на меня и видел во мне лидера команды.

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Атлетико строит вокруг меня свой проект. Мои партнеры по команде и руководство клуба делали все, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне повысили зарплату. Было сделано все, чтобы показать, что это мой дом и я не должен уходить. Это был действительно сложный период, особенно для моей жены. Иногда я будил ее в 3 часа ночи, чтобы поговорить об этом", – цитирует Гризманна Canal+.

Интересно, что уже в ближайшую субботу Атлетико и Барселона проведут матч 13 тура Ла Лиги. Каталонцы лидируют в чемпионате, набрав 24 очка, у Атлетико на пункт меньше.

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