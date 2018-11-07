Грізманн встановив унікальний рекорд в історії Атлетіко за результативністю у Лізі чемпіонів

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн продовжує оновлювати рекорди мадридського клубу.

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Атлетіко двічі відзначився у воротах Борусії Д. Другий м'яч на рахунку форварда "матрасників" Антуана Грізманна.

Атлетіко – Борусія Д – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Таким чином француз став головним бомбардиром в історії мадридського клубу в Лізі чемпіонів, маючи в активі 20 голів.

Нагадаємо, після 4-х турів ЛЧ Атлетіко посідає 2-гу сходинку в групі А. Підопічні Сімеоне мають в активі 9 очок, чим практично гарантують собі путівку у плей-офф турніру.

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