Грізманн встановив унікальний рекорд в історії Атлетіко за результативністю у Лізі чемпіонів

Франція — 14:00 2103
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Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ
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Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершивЛіга чемпіонів — 11:02 2394
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Манчестер Сіті – Шахтар: Зінченко і ще 4 футболісти, які грали за обидві командиЛіга чемпіонів — 09:15 3744
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Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 6 лист 2108
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Спорт, гламур і авторитет – топ-5 дружин зіркових футболістів Бундесліги, які впливають на їхню кар'єруНімеччина — 6 лист 2083
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