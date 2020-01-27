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Гришко: В Олімпік приїжджало мінімум 50 легіонерів при Жуліо Сезарі

11:07 151 Читать на русском
Гришко: В Олімпік приїжджало мінімум 50 легіонерів при Жуліо Сезарі
Жуліо Сезар / фото ФК Олімпік

Захисник Олімпік Дмитро Гришко пригадав роботу в донецькому клубі під керівництвом Жуліо Сезара.

"При Жуліо Сезарі почали приїжджати легіонери. Їх дуже багато приїжджало. Під час зборів в Харкові – людей 50 мінімум, напевно. Не рахував, але щоранку 4-5 нових було.

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Важко було. Ми на зборі в Харкові не зіграли жодного матчу оптимальним складом. Постійно були гравці на перегляді, яких треба дивитися. Ми не награли склад, вкочувались в сезон з перших матчів, це теж впливає.

Санжар – своя людина, а в Жуліо Сезара – інший менталітет, мова, все інше. Відчувалися відмінності, ми довго звикали. За такий короткий час щось ідеально налагодити неможливо", – поділився Гришко в програмі Футбольному формату.

Нагадаємо, Жуліо Сезар затримався в Олімпіку лише на півтора місяця. В 4 стартових матчах Favbet-Ліги команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразок з різницею м'ячів 2:8.

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Дмитро Гришко Дмитро Гришко Олімпік Олімпік Жуліо Сезар Жуліо Сезар
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