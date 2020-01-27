Гришко: В Олимпик приезжало минимум 50 легионеров при Жулио Сезар

Защитник Олимпик Дмитрий Гришко вспомнил работу в донецком клубе под руководством Жулио Сезара.

"При Жулио Сезар начали приезжать легионеры. Их очень много приезжало. Во время сборов в Харькове – человек 50 минимум, наверное. Не считал, но каждое утро 4-5 новых было.

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Трудно было. Мы на сборе в Харькове не сыграли ни одного матча оптимальным составом. Постоянно были игроки на просмотре, которых надо смотреть. Мы не наиграли состав, вкатывались в сезон с первых матчей, это тоже влияет.

Санжар – свой человек, а у Жулио Сезара – другой менталитет, язык, все другое. Ощущались различия, мы долго привыкали. За такое короткое время что-то идеально наладить невозможно", – поделился Гришко в программе Футбольный формат.

Напомним, Жулио Сезар задержался в Олимпике только на полтора месяца. В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8.

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