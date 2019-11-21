Жуліо Сезар їв корм для котів – курйозний випадок з екс-наставником Олімпіка

Прес-аташе донецького Олімпіка Роман Лопатін розповів про курйозний випадок з колишнім головним тренером донецького клубу Жуліо Сезаром.

"Все було чудово, але траплялися якісь кумедні історії. Колись на зборах він купив собі консерви на заправці. Вечорами ми збиралися з тренерським штабом, щоб обговорити плани і майбутні тренування. Він сидить і їсть ці консерви, а там написано, що це корм для котів. Це було просто нереально.

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Він подумав, що це паштет якийсь. Але коли з'ясувалося, що це не так, він побіг полоскати рота. Вечір продовжився, ми сидимо далі, тиша, всі заспокоїлися, а потім наш асистент по аналітиці Володимир в повній тиші видав "мяу". Знову всіх порвало", – сказав Лопатин в ефірі YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Жуліо Сезар затримався в Олімпіку лише на півтора місяця. В 4 стартових матчах Favbet-Ліги команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразок з різницею м'ячів 2:8.

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