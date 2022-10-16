Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд незабаром постане перед судом за свої вчинки.

Прокуратура Манчестера висунула звинувачення проти 21-річного британця, повідомляє ESPN. МЮ у клубній заяві це підтвердив та повідомив про дискваліфікацію Мейсона до завершення судового процесу.

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Грінвуду інкримінують спроби зґвалтування, контрольованої та примусової поведінки, нападу із заподіянням тілесних ушкоджень його колишній дівчині Гаррієт Робсон. Перше засідання суду щодо розгляду цієї справи відбудеться у понеділок, 17 жовтня.

Нагадаємо, екскохана Мейсона опублікувала відео побиття футболістом, через що його затримали. Поліція допитала англійця й випустила під заставу з певними умовами. Напередодні Грінвуда знову взяли під варту.

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