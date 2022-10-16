Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд вскоре предстанет перед судом за свои поступки.

Прокуратура Манчестера предъявила обвинение против 21-летнего британца, сообщает ESPN . МЮ в клубном заявлении это подтвердил и сообщил о дисквалификации Мейсона до завершения судебного процесса.

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Гринвуду инкриминируют попытки изнасилования, контролируемого и принудительного поведения, нападения с причинением телесных повреждений его бывшей девушке Гарриет Робсон. Первое заседание суда по рассмотрению этого дела пройдет в понедельник, 17 октября.

Напомним, экс-девушка Мейсона опубликовала видео избиения футболистом, из-за чего его задержали. Полиция допросила англичанина и выпустила под залог с определенными условиями. Накануне Гринвуда снова взяли под стражу.

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