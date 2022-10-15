Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд знову вляпався у скандал, нагадавши футбольній спільноті про себе.

Взимку поліція арештувала молодого форварда за підозрою у зґвалтуванні своєї ексдівчини Гаррієт Робсон, завданні їй тілесних ушкоджень та погрозі вбивством. Правоохоронці після допитів відпустили Грінвуда під заставу з певними умовами.

Грінвуд втратив статусного спонсора – Nike розірвала контракт, не чекаючи рішення суду в справі про зґвалтування

Зокрема, йому було заборонено контактувати зі своєї колишньою коханою. Та сьогодні, 15 жовтня, його повторно арештували за підозрою у порушенні цієї умови. Зараз правоохоронці допитують Мейсона в його домі та проводять розслідування, стверджує The Sun.

Нагадаємо, після публікації відео побиття й відкриття кримінального провадження Грінвуд зазнав серйозних іміджевих втрат. Від нього відмовились спонсори, а партнери утримувались від публічних коментарів. МЮ, до слова, продовжує платити йому зарплатню у розмірі 75 тисяч фунтів на тиждень.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років