Славія-Мозир несподівано обіграла солігорський Шахтар в рамках 24-го туру чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Білорусь, 24 тур

Славія-Мозир – Шахтар С – 1:0

Гол: Тлупов, 81

Григорчук розповів, як сприйняли його прихід футболісти солігорського Шахтаря

Роман Григорчук тиждень тому феєрично дебютував на чолі солігорського клубу. "Гірники" забили п'ять "сухих" м'ячів у ворота Вітебська. Матч проти Славії теж не повинен був стати важким завданням, адже команда до цього не вигравала у 5 матчах поспіль.

Проте звітний поєдинок видався в'язким. Шахтар був гострішим поблизу чужих воріт, але завдати вирішального удару ніяк не вдавалося. Натомість Славія зуміла вирвати перемогу вже під завісу поєдинку. Відзначився Тлупов.

Поразка разом із перемогою БАТЕ у паралельному матчі опустила команду Григорчука на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, відставання від лідера складає 3 очки.

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