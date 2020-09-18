"Привіт вам з нового 5781 року!!! – пише Лілія Гачкало із Умані. – Ми тут святкуватимемо єврейський Новий рік, бо наш будемо, мабуть, дистанційно". Ліліє, як казав один горе-президент, я вам не заздрю :-)

Максим Шемчук коментує розгадування кросворда №12 у своєму репертуарі: "Важкий вийшов, замаленькі відповіді треба шукати, три букви – то важко бувало. Здається, кросворд же футбольний, які хокеїсти? Крейга Нуна, як фанат Сіті, я знав як основного гравця Мельбурна скоріше. :) Вуса не брались до останнього, біда, склав з інших відповідей".

Сергій Ярмола також ділиться враженнями: "У цьому кросворді довелося нелегко. Довго знаходився тренер із Білорусі та угорський захисник, але найбільшого клопоту завдало питання про англійський клуб і фінський по горизонталі. Спочатку думав, що це Корбі, але клуб виходив тільки КуПС, а букв – 3. А потім ще знайшлись Чорлі та Торкі і фінські клуби ХПС, ТПС. Лише згодом зрозумів, що там Торкі і ТПС".

Юрій З: "Отримав чергову порцію позитиву у цей незвичний ковідний період. Класне питання про словацький клуб з чемпіоном світу. Побільше б таких чемпіонів..."

Киянин Сергій Зворський поділився цікавими міркуваннями: "Ловлю себе на думці, що починаю з нетерпінням чекати наступного завдання. Цей кросворд виявився досить-таки міцним "горішком". Тим вищим є рівень морального задоволення від його розв'язання. Найсмішнішим виявилося те, що останнім словом, яке мені не давалося, стало прізвисько екс-форварда київського Динамо. І це для мене, уболівальника цієї команди з 55-річним стажем! І знавця прізвиськ понад сотні гравців цієї команди! Можливо тому, що у нас він був "Голеадорчиком", а "Тео" – це вже у Бельгії".

Олег Валах: "Анонсували зміну формату конкурсу. Трохи шкода, бо вже встиг звикнути до ваших нешаблонних закручено-замучених питань. Але змирюсь з будь-яким вашим рішенням. Головне, що це весело і азартно".

Дякую, пане Олеже! До речі, про зміни. Першим ноу-хау конкурсу кросвордів стане невеличке розширення призового фонду. Але про це – нижче. А наразі – усі правильні відповіді на кросворд №12 "Блохін прибрав його з Динамо".

Горизонтально: 2. Сюч. 4. ТПС. 7. Улі. 8. Оно. 9. Пер. 10. Реп. 11. Роа. 12. Тео. 13. Люк. 14. Матіп. 17. Сухі. 19. Ерен. 21. Ласен. 22. Каро. 23. Трек. 25. Школа. 28. Лав. 30. Ягр. 31. Уве. 32. Нун. 33. Тіс. 34. ДАК. 35. Аса. 36. АТО. 37. Ерл.

Вертикально: 1. Пунтус. 2. Сіро. 3. Чопра. 4. Торкі. 5. СПАЛ. 6. Дракон. 14. Мілош. 15. Тосно. 16. Пента. 18. УТА. 20. Еме. 22. Калита. 24. Кардаш. 26. Кредо. 27. Лінке. 29. Вуса. 30. Янал.

Вперше в історії нашого турніру правильні відповіді надіслали абсолютно всі учасники, тому боротьба видалася вкрай запеклою. Сліпим жеребом визначився переможець – це Володимир Іванцюра, якому надішлемо фірмову футболку із зображенням Андрія Шевченка. Для того, щоб отримати приз, вкажіть домашню адресу, відділення Нової пошти і розмір футболки, оптимальний для вас.

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Сьогодні на кін ставимо одразу дві винагороди. Перша – універсальний фірмовий брелок від Футбол 24, яким, до того ж, зручно відкривати пиво. Незамінний атрибут для футбольного фаната! Трофей гарантовано здобуде той, хто першим надішле правильні відповіді на кросворд №13.

Ну а основним призом знову буде футболка. Андрій Ярмоленко готується розривати Арсенал у лондонському дербі. Інтуїція нам підказує, що від українця варто очікувати результативних дій.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 1 жовтня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 2 жовтня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 6. Клуб із рідних країв Дона Кіхота, колись виступав навіть у Прімері. 7. Райцентр, який подарував київському Динамо одну із головних зірок 80-х. 8. Панібратське звертання до одного з алленаторе Серії А. 11. Предки Теофіло Кубільяса. 13. Без цього слова назва одного з грандів європейського футболу була б неповноцінною. 14. Тренер, який успішно протистояв Маркевичу у єврокубках. 16. Ім’я провідного хавбека збірної Саудівської Аравії 2000-х. 20. Головний тренер Крістал Пелас і Тоттенхема у 1930-х. 21. Екс-голкіпер мадридського Реала.

Вертикально: 1. Колишній президент Барселони. 2. Геніальний фізик, математик та астроном, який певним чином має стосунок до Манчестер Юнайтед. 3. Легіонер київського Динамо 90-х – практично не грав, але запам’ятався. 4. Ім’я легенди Евертона наших днів, майстра стандартів. 5. Лобановського і Перхуна вони, на жаль, не врятували. 9. Тренер Аталанти, Інтера, Сампдорії, Парми на екваторі минулого століття (ім’я). 10. Комаха, яка могла б стати чудовим символом для одного з клубів Ла Ліги. 11. Хавбек МЮ та Ліверпуля 90-х. 12. Ганебний зашквар у біографії Блохіна. 14. Видатний бомбардир в історії Серветта і збірної Швейцарії. 15. Культовий клуб із берегів Лігурії. 17. Форвард Роми, який понюхав пороху на фронті. Як його звали? 18. Івуарієць в атаці Андерлехта і Ланса 2000-х. 19. Герой фіналу Кубка УЄФА-2007.

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