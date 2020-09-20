Славия-Мозырь неожиданно обыграла солигорский Шахтер в рамках 24-го тура чемпионата Беларуси. отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Беларусь, 24 тур

Славия-Мозырь – Шахтер С – 1:0

Гол: Тлупов, 81

Григорчук рассказал, как восприняли его приход футболисты солигорского Шахтера

Роман Григорчук неделю назад феерически дебютировал во главе солигорского клуба. "Горняки" забили пять "сухих" мячей в ворота Витебска. Матч против Славии тоже должен был стать трудной задачей, ведь команда до этого не выигрывала в 5 матчах подряд.

Однако отчетный поединок выдался вязким. Шахтер был острее вблизи чужих ворот, но нанести решающий удар никак не удавалось. Зато Славия сумела вырвать победу уже под занавес поединка. Отличился Тлупов.

Поражение вместе с победой БАТЭ в параллельном матче опустили команду Григорчука на второе место в турнирной таблице, отставание от лидера составляет 3 очка.

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