Григорчук розповів, як сприйняли його прихід футболісти солігорського Шахтаря
08:54 - Читать на русском
Український наставник білоруського клубу озвучив філософію, яку прищеплюватиме своїй новій команді.
"Ми не повинні підлаштовуватися під суперника. Наше головне завдання – грати у свій футбол. Грати так, як ми хочемо. Треба аби ми навчилися тому, що ми ведемо гру і керуємо грою. І нам в принципі не потрібно думати про суперника.
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