"Ми не повинні підлаштовуватися під суперника. Наше головне завдання – грати у свій футбол. Грати так, як ми хочемо. Треба аби ми навчилися тому, що ми ведемо гру і керуємо грою. І нам в принципі не потрібно думати про суперника.

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Щось з цього вдалося (у переможному матчі проти Вітебська – Футбол 24), над деякими речами, звичайно, потрібно ще працювати. Розуміємо, що ще потрібно багато чому вчитися, але дуже добре вчитися, коли ти виграєш.

Як сприйняла команда мій прихід? Я взагалі до Білорусі дуже добре ставлюся, тому що у мене раніше була низка футбольних подій вдалих і є від цього якийсь позитив. З хлопцями ми вже попрацювали чимало днів і, звичайно, ми знайомі. І я можу лише сказати слова подяки, що все професійно. Ми продуктивно попрацювали. Хлопці дуже старанні, вони здатні вчитися і мотивовані на те, щоб вчитися і прогресувати. Це те, що нам дуже треба зараз", – цитує Григорчука офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Григорчук очолив білоруський клуб на початку вересня – 55-річний фахівець змінив на тренерському містку іншого українця Юрія Вернидуба.

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