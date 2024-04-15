"Пропущений м'яч? Напевно, це наслідок того, що ми розпочали розслаблено матч. Ми на початку атак припускалися втрат. Мені здавалося, що все йде дуже повільно.

Переможний гол форварда Динамо у відеоогляді матчу Зоря – Чорноморець – 1:0

На початку другого тайму в мене були думки, що ми, можливо, не в найсвіжішому стані, але наступні 45 хвилин показали – ми можемо рухатися більше. Значить, причина у чомусь іншому. Нам просто потрібно додати у такому компоненті, як початок атаки.

Чи вистачить Чорноморцю 29 очок, які має команда, щоб уникнути перехідних матчів за збереження місця в УПЛ? Ні, я не думаю, що цього достатньо. Скільки ще потрібно набрати? Не можу вам сказати, думаю, що точно має бути більше 30-ти. Ми розраховували точно на більшу кількість очок, ніж зараз у нас. Думаю 32 очки має вистачити, щоб уникнути цих матчів.

Ми чудово розуміємо, що шансів на потрапляння у топ-5 у нас немає. Ну, як немає, теоретично є, але ми практично підходимо до цього питання. Нам треба думати про інші речі. Ми маємо досягти стилю своєї гри. Коли в нас щось не виходить, цей стиль виглядає неповноцінним, зруйнованим. А ми хочемо, щоб це була цілісна картина. На жаль, цього поки що немає", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 24-х турів Чорноморець у турнірній таблиці УПЛ йде на восьмій сходинці – відстань від зони вильоту становить 5 очок.

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